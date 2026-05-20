Mimit, bando Investimenti sostenibili 4.0

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha adottato il decreto che dà attuazione a un nuovo bando di 'Investimenti sostenibili 4.0', l’intervento a sostegno dei programmi innovativi, sostenibili e a elevato contenuto tecnologico, in linea con il piano Transizione 4.0. Il provvedimento è finalizzato a rafforzare la crescita green e la competitività delle micro, piccole e medie impres...