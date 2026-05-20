Heineken Ultimate 3,5%: nuova referenza in arrivo in Brasile

Heineken annuncia l'arrivo di Heineken Ultimate, la nuova etichetta globale del marchio, inizialmente destinata esclusivamente ai consumatori brasiliani. Il lancio segna un nuovo capitolo nella strategia di innovazione dell'azienda nel Paese, ampliando il suo portfolio premium in linea con l'evoluzione delle abitudini dei consumatori. Con 97 calorie, il 30% in meno rispetto alla versione classica, formulazione senza glutine e un minore contenuto alcolico, Heineken Ultimate si propone come alternativa all'interno dell'ecosistema del marchio per i consumatori che cercano varietà, moderazione e un maggiore equilibrio nella vita quotidiana, mantenendo al contempo il gusto unico e inconfondibile di Heineken, leader nel segmento delle birre premium.

Il lancio si inserisce in una più ampia trasformazione del mercato brasiliano, in cui i consumatori sono sempre più guidati da stili di vita diversi e da una crescente attenzione al benessere. In sintonia con questa tendenza, Heineken continua ad accompagnare i consumatori in diverse occasioni, ampliando le possibilità offerte dallo stesso marchio.

"Heineken Ultimate nasce da una chiara trasformazione del comportamento dei consumatori, che ricercano un rapporto più equilibrato con il consumo. Più che lanciare un nuovo prodotto, stiamo ampliando la gamma di scelte all'interno della categoria. Il fatto che il Brasile sia il primo mercato a ricevere questa innovazione rafforza la rilevanza strategica del Paese per il marchio a livello globale", dichiara Mauricio Giamellaro, amministratore delegato Heineken Brasile.

Il lancio si inserisce anche nella strategia di diversificazione del portafoglio di Heineken. Negli ultimi anni, l'azienda ha ampliato la sua presenza sul mercato brasiliano con diverse proposte, tra cui marchi come Heineken 0.0, Amstel Ultra, Sol e Praya Lager (entrambe senza glutine), Baer Mate, Mamba Water e Mamba Water Protein. Offrire un portafoglio diversificato consente ai consumatori brasiliani di orientarsi tra molteplici stili di vita e modelli di consumo, posizionando l'azienda come un gruppo di marchi sempre più completo.

“Lanciata inizialmente in Brasile, questa entusiasmante innovazione nasce dall'ascolto dei consumatori, dalla comprensione delle sfide che affrontano nel conciliare la vita sociale con i propri obiettivi di benessere, e dimostra ancora una volta lo spirito pionieristico di Heineken e il suo impegno per la birra LoNo", dice Jules Macken, direttore globale dell'Innovazione, Marchio Heineken.

La distribuzione di Heineken Ultimate inizierà a maggio a San Paolo e Minas Gerais. A luglio, il prodotto arriverà a Rio de Janeiro e Espírito Santo e, successivamente, in tutto il Brasile.

“Con Heineken Ultimate, stiamo ampliando l'ecosistema del marchio per offrire ai consumatori un portfolio ancora più completo, in grado di adattarsi a diverse occasioni e preferenze, dalle bevande a basso contenuto alcolico/analcoliche alle opzioni tradizionali, garantendo sempre la stessa qualità premium e l'esperienza che i consumatori si aspettano da Heineken. Il nostro obiettivo è garantire che, all'interno del marchio stesso, i consumatori possano trovare opzioni in linea con il loro stile di vita e i loro momenti di socialità", afferma Cecília Bottai, vicepresidente Marketing di Heineken Brasile.