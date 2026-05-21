Mangiare bene allunga la vita: laurea ad honorem a Frank B. Hu

Il 19 maggio, all’Università di Parma, Frank B. Hu, Fredrick J. Stare Professor di Nutrizione ed epidemiologia e Direttore del Dipartimento di Nutrizione alla Harvard T.H. Chan School of Public Health, punto di riferimento indiscusso nel campo della nutrizione, dell’epidemiologia e della prevenzione delle malattie cardiometaboliche, ha ricevuto la laurea magistrale ad honorem in Scienze della nutrizione umana.

Lo studioso ha proposto una lectio doctoralis intitolata “Food as Medicine: From Molecules to Populations”, nella quale ha ripercorso le progressive acquisizioni dell’epidemiologia nutrizionale dagli anni Novanta del Novecento, sottolineandone il ruolo nella comprensione della salute pubblica e rimarcando in chiusura la necessità di “approcci integrati per migliorare la salute individuale, della popolazione e del pianeta”.

Paolo Martelli, Rettore dell’Università di Parma, ha affermato che: “Frank B. Hu rappresenta una delle personalità più importanti nel suo ambito. È una delle figure più illustri a livello mondiale nel campo della nutrizione, dell’epidemiologia e della prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, e la sua attività ha avuto e ha un impatto scientifico, formativo e istituzionale di enorme portata. Se oggi il nesso fra nutrizione e salute è un dato acquisito non solo per la comunità scientifica ma anche per l’opinione pubblica, e se altrettanto acquisito è il ruolo di specifici fattori dietetici nella prevenzione di importanti patologie, in buona parte lo dobbiamo agli studi di Frank B. Hu. Questi studi – ha osservato – hanno enormemente valorizzato la ricerca epidemiologica nutrizionale ampliandone i confini, consolidando una visione integrata della nutrizione e aprendo davvero una strada concreta verso una nutrizione di precisione e sempre più personalizzata, “cucita addosso” a ogni persona e con caratteristiche diverse appunto a seconda degli individui”.

Inoltre, nella sua laudatio, Daniele Del Rio, Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico e docente di Scienza dell’alimentazione e delle tecniche dietetiche applicate, ha tratteggiato il percorso scientifico del prof. Hu, ricordandone anche pubblicazioni, premi e onorificenze.

“Il suo contributo più noto e, per molti versi, fondativo, riguarda la definizione del rischio associato ai diversi tipi di grassi alimentari – ha spiegato Del Rio – in particolare agli acidi grassi saturi e ai grassi trans. Alla fine degli anni Novanta, analizzando i dati prospettici di coorti come quelli derivanti dal Nurses’ Health Study, il Professor Hu e il gruppo di ricerca dimostrarono che sostituire i grassi saturi e soprattutto i grassi trans con grassi insaturi non idrogenati riduceva in modo sostanziale il rischio di coronaropatia. Si trattò di un punto di svolta: non “meno grassi” in generale, ma “grassi migliori”. Quell’evidenza ha innescato uno straordinario percorso di traduzione in policy, partendo dall’obbligo di indicare i grassi trans in etichetta, fino alla progressiva eliminazione degli oli parzialmente idrogenati dall’industria alimentare. Questo è diventato un modello di come l’epidemiologia nutrizionale possa incidere sulla salute pubblica”.