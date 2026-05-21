Birra Moretti lancia "Napoli mangia come piace a noi"

Per la maggior parte degli italiani (51,3%), l’esperienza preferita quando si è tavola con gli amici è quella che si orienta verso cibi semplici e dai sapori autentici, la quasi totalità del campione (87%) dichiara che un’eccessiva sofisticazione influenza negativamente l’esperienza del pasto, mentre il 40,7% afferma di sentirsi meno spontaneo quando la serata è troppo complicata. È quanto emerge da una indagine inedita condotta da AstraRicerche per Birra Moretti. Ed è proprio alla luce di questo contesto che Birra Moretti invita a vivere il piacere della tavola italiana più autentica, lontano da formalismi e complessità, con la compagnia giusta e Birra Moretti sempre al centro della condivisione!

Dopo il lancio del Manifesto “Mangiare come piace a Noi” in TV e digital, Birra Moretti ha dato il via a una serie di eventi che rimettono al centro della tavola il cibo e la birra come protagonisti dei momenti condivisi. Il primo appuntamento, accolto con grande entusiasmo dal pubblico, si è tenuto a Milano presso Pizza Stella, insieme ai content creator Niccolò Califano e Margherita Pontecorvo. Ora il tour fa tappa anche nel capoluogo campano: mercoledì 27 maggio arriva “Napoli mangia come piace a noi”, una serata speciale in programma dalle 19:00 presso l’Antica Friggitoria La Masardona (piazza Vittoria, 5) insieme a Stefano Maiolica, per celebrare l’accoppiata “poco gourmet” per eccellenza: fritto e birra. L’ultimo appuntamento delle “Serate Come Piace a Noi” è invece previsto a Roma a giugno, con protagonisti Ruben e i bucatini.

Ad ogni città sono dedicate delle frasi distintive scelte in collaborazione con i quattro content creator coinvolti per raccontare la campagna a modo loro. Le prime, già condivise sui social, sono quelle dedicate a Milano: “Meno fumo, Più Arrosto”, “Meno Fomo, Più Fame”; mentre per Napoli e Roma sono state scelte rispettivamente “Meno Gourmet, Più Crocchè” e “Meno Assaggini, Più Bucatini”.

Con questi messaggi, amplificati anche tramite maxiaffissioni nelle tre città, il brand valorizza le identità culinarie locali e conferma il proprio impegno nel raccontare il piacere delle cose familiari e autentiche, così come dei momenti di qualità condivisi con le persone che ci fanno stare bene, accompagnati da una Birra Moretti. Un invito a lasciarsi alle spalle la ricerca della perfezione e le aspettative gourmet, per riscoprire il piacere dei momenti semplici. Meno show, più sostanza: proprio come piace a noi.

In occasione degli eventi, Birra Moretti firma un drop originale di t-shirt e tote bag “Mangiare come piace a noi”, pensato come estensione concreta della campagna e dei suoi messaggi e che sarà disponibile per la prima volta, dopo l’evento di Milano, anche durante le serate di Napoli e Roma. I capi, caratterizzati dall’ironico contrasto “Meno”/”Più” della campagna, diventano così elementi da indossare e condividere, capaci di tradurre il punto di vista del marchio sul mangiare: più lo complichiamo e meno ce lo godiamo.

Ospite della serata napoletana sarà Stefano Maiolica, content creator e imprenditore digitale noto per aver fondato il progetto social 'Un terrone a Milano', attraverso cui racconta con ironia e autenticità la quotidianità dei giovani fuorisede del Sud trasferiti nel capoluogo lombardo. Nel corso degli appuntamenti, i talent saranno protagonisti dell’esperienza insieme al pubblico: indosseranno e distribuiranno le t-shirt e le shopper personalizzate con le loro frasi iconiche, faranno gli onori di casa e animeranno la serata tra crocchè, birra, musica e momenti di gioco e condivisione.

Dopo Napoli, il format proseguirà a Roma il 18 giugno da Margherita – Osteria alla Scrofa, con Ruben. Gli eventi “Mangiare come piace a noi” sono ad ingresso libero e gratuito. È possibile registrarsi all’evento “Napoli mangia come piace a noi” al link dedicato: https://seratecomepiaceanoi.birramoretti.it