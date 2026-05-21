UE: cresce import materiale riciclato

Nel 2025, l'Unione Europea ha importato 49,7 milioni di tonnellate di materie prime riciclabili e ne ha esportate 36,2 milioni di tonnellate verso paesi extra-UE. Ciò significa che il divario tra i due – il volume netto delle importazioni – ha raggiunto i 13,5 milioni di tonnellate. Il volume netto delle importazioni nel 2025 è cresciuto di circa 1 milione di tonnellate (7,8%) rispetto al 2024. L'UE è un importatore netto di materie prime riciclabili sin dall'inizio della serie storica dei dati nel 2005. Il volume netto delle importazioni più basso è stato registrato nel 2023, con 1,07 milioni di tonnellate.

Nonostante questo recente aumento, il divario previsto per il 2025 è ancora inferiore del 35,6% rispetto al massimo storico registrato nel 2006 tra volume di importazioni ed esportazioni (21 milioni di tonnellate).

Nel 2025, l'UE ha esportato 18,9 milioni di tonnellate di metalli, pari a oltre la metà (52,1%) di tutte le esportazioni di materie prime riciclabili. La seconda categoria più importante è stata quella della carta e del cartone (6,0 milioni di tonnellate; 16,5%), seguita dai materiali organici (4,4 milioni di tonnellate; 12,0%).

Per quanto riguarda le importazioni nell'UE, la categoria più consistente è stata quella dei materiali organici (30,0 milioni di tonnellate), che ha rappresentato il 60,3% di tutte le importazioni di materie prime riciclabili. Seguono i minerali, con 8,3 milioni di tonnellate (16,7%), e i metalli, con 6,3 milioni di tonnellate (12,7%).

Il confronto tra i dati relativi alle materie prime riciclabili e al commercio di rifiuti rivela nette differenze nell'approvvigionamento dei materiali. Mentre metalli e carta/cartone vengono commercializzati quasi esclusivamente come rifiuti, i materiali organici seguono un modello diverso, essendo costituiti principalmente da sottoprodotti. Infatti, i rifiuti rappresentano solo una piccola parte del commercio di materiali organici, costituendo appena l'1,8% delle esportazioni e il 3,2% delle importazioni.

Nel 2025, la Turchia è stata la principale destinazione delle esportazioni UE di materie prime riciclabili, con un volume di 12,8 milioni di tonnellate. La seconda destinazione è stata l'India (3,9 milioni di tonnellate), seguita dal Regno Unito (3,4 milioni di tonnellate), dall'Egitto (1,9 milioni di tonnellate), dalla Norvegia e dalla Svizzera (1,5 milioni di tonnellate ciascuna).

Nel 2025, le importazioni di materie prime riciclabili nell'UE provenivano principalmente da Brasile (11,2 milioni di tonnellate), Argentina (8,7 milioni di tonnellate), Regno Unito (4,4 milioni di tonnellate), Ucraina (4,0 milioni di tonnellate) e Stati Uniti (2,4 milioni di tonnellate).