Campari: Elena Anfosso nuova Chief HR Officer

Campari Group annuncia la nomina di Elena Anfosso come Chief Human Resources Officer e componente dell’Executive Team, con effetto da luglio 2026. Anfosso entra in Campari Group dopo una carriera di grande rilievo, maturata in vent’anni di esperienza in ruoli di leadership presso gruppi multinazionali dei settori dei beni di largo consumo e healthcare. Vanta un solido track record nella definizione di strategie di HR globali, nella guida di programmi di trasformazione e automazione su larga scala e nella promozione del cambiamento culturale in mercati internazionali.

Nel suo ruolo più recente, Anfosso ha ricoperto la posizione di Global HR Lead, Transformation in Bat, dopo essere stata Regional HR Director per le Americhe e l’Europa. In precedenza, ha ricoperto ruoli HR senior in Gsk Consumer Healthcare e, ancora prima, posizioni di responsabilità in ambito marketing e commerciale presso Novartis Consumer Healthcare, SC Johnson e Auchan, sviluppando una solida competenza nelle operations di business.

In qualità di Chief Human Resources Officer, Elena Anfosso guiderà l’agenda globale relativa alle persone di Campari Group in linea con la strategia aziendale, contribuendo a rafforzare ulteriormente la cultura del Gruppo e il suo impegno nel promuovere un ambiente di lavoro dinamico e inclusivo, in cui i Camparisti possano crescere e contribuire al continuo successo del Gruppo.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Campari Group, un’azienda che ho sempre ammirato per la sua cultura unica e distintiva", dichiara Elena Anfosso, Chief Human Resources Officer. "Il forte heritage del Gruppo, i suoi brand iconici e le chiare ambizioni per il futuro sono pienamente in linea con il mio impegno nel costruire organizzazioni che mettano le persone al centro. In questo nuovo ruolo, sono pronta a mettere a frutto la mia esperienza per rafforzare ulteriormente la cultura dell’innovazione, dell’inclusione e dell’eccellenza di Campari Group, dando ai team gli strumenti per esprimere tutto il loro potenziale".

Da parte sua, Simon Hunt, Chief Executive Officer, ha detto: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Elena Anfosso come nuova Chief Human Resources Officer. Elena porta con sé una vasta esperienza internazionale e una comprovata capacità nella guida di trasformazioni HR globali, coniugando cambiamento culturale, automazione ed efficacia organizzativa. La sua leadership rappresenterà un elemento chiave mentre continuiamo a evolvere la nostra people strategy, assicurandone il pieno allineamento con la visione di lungo periodo e le ambizioni di crescita di Campari Group".