Dea Capital: Giancarlo Scotti nuovo presidente della Sgr

In data odierna si è riunita l’Assemblea di DeA Capital Real Estate Sgr che ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che sarà in carica per il triennio 2026-2028. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Giancarlo Scotti (presidente), Dino Abate, Stefania Bariatti, Stefania Boroli, Camillo Candia, Andrea Casarotti, Gaetano Casertano, Silvia Rachela.

L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale, in carica per il triennio 2026-2028 così composto: Guido Sazbon (presidente), Luciana Sara Rovelli (sindaco effettivo), Annalisa Donesana (sindaco effettivo), Marco Sguazzini Viscontini (sindaco supplente) e Cristina Gaviani (sindaco supplente).

Il nuovo Consiglio di Amministrazione esprime un profilo di elevata caratura, grazie alla presenza di professionalità con competenze diversificate e complementari, in grado di supportare efficacemente le strategie di sviluppo della società. Al presidente Giancarlo Scotti sarà chiesto di guidare la società nelle prossime settimane in attesa dell’esito del processo di individuazione del nuovo amministratore delegato.

Il presidente Scotti vanta una lunga e consolidata esperienza manageriale nel settore finanziario, e in particolare nel real estate italiano ed europeo. È stato direttore immobiliare di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e amministratore delegato di Cdp Real Asset Sgr fino alla fine del 2025. Prima dei ruoli istituzionali, ha guidato come amministratore delegato Generali Real Estate, uno dei maggiori asset manager immobiliari europeo, ed è stato partner e responsabile Real Estate a livello europeo per il gruppo Lazard.

"Sono onorato di dare il benvenuto a Giancarlo Scotti come presidente di DeA Capital Real Estate Sgr. Le sue solide competenze tecniche nel real estate e nella gestione del risparmio, unite a un profilo manageriale di altissimo livello, amplieranno le competenze e la capacità di presidio nei diversi ambiti in cui opera la società. La sua nomina risponde inoltre ai principi di trasparenza e governance rigorosa che guidano l’azione della Sgr, a tutela dei sottoscrittori dei fondi e di tutti gli stakeholder. Si apre oggi una nuova fase per DeA Capital Real Estate, in cui la valorizzazione del patrimonio immobiliare gestito e una attenta amministrazione degli asset rappresentano la priorità assoluta, per proseguire la nostra collaborazione con tutti gli investitori che hanno scelto di affidare a DeA Capital Real Estate la gestione dei loro patrimoni”, ha commentato Enrico Drago, presidente esecutivo di DeA Capital S.p.A.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della società come piattaforma di investimento nel real estate, capace di attrarre capitali e generare valore sostenibile nel lungo periodo. Il mio impegno - insieme al nuovo consiglio di amministrazione che vanta professionisti di comprovata esperienza e indiscusso valore - sarà quello di rafforzare una piattaforma solida e credibile, in grado di continuare ad attrarre risorse e accompagnare progetti di qualità, con un’attenzione costante alla sostenibilità e all’impatto nel lungo periodo. Il nuovo Consiglio sarà inoltre impegnato a dare piena attuazione, nei tempi previsti, al piano di rimedio richiesto da Banca d’Italia, rafforzando in modo strutturato i processi di monitoraggio e, più in generale, il sistema dei presidi interni di controllo e gestione dei rischi, inclusi quelli in ambito Aml”, dichiara Giancarlo Scotti, presidente di DeA Capital Real Estate Sgr.