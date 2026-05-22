Heineken: a breve il nuovo ceo

Con la conclusione del mandato di Dolf van den Brink, amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione di Heineken, prevista per il 31 maggio, Peter Wennink, presidente del Consiglio di Sorveglianza di Heineken, ha commentato a nome di tutti i colleghi: "Desidero ringraziare Dolf per i suoi 28 anni di servizio in azienda, di cui gli ultimi sei come amministratore delegato. Il suo contributo è stato significativo e il Consiglio di Sorveglianza riconosce con gratitudine la sua leadership strategica e la sua dedizione".

"Il processo di selezione del successore di Dolf sta procedendo bene e si prevede che si concluderà a breve; fino ad allora, qualsiasi commento esterno rimane puramente speculativo", ha proseguito Wennink. "La strategia EverGreen 2030 dell'azienda è chiara e la sua attuazione sta accelerando in linea con quanto comunicato in occasione della presentazione dei risultati annuali e del primo trimestre. Il Consiglio di Sorveglianza confida nella capacità del team dirigenziale di garantire la continuità e mantenere lo slancio durante l'eventuale periodo di transizione".

L'azienda ha annunciato che, fino alla nomina del successore di Dolf van den Brink, l'attuale struttura del Consiglio di Amministrazione rimane invariata, con il direttore finanziario Harold van den Broek, che continua a essere l'unico membro del Consiglio. Di conseguenza, non è prevista la nomina di un amministratore delegato ad interim. Il Consiglio di Sorveglianza rimane a stretto contatto e a disposizione del team dirigenziale e dell'azienda, garantendo supporto e supervisione continui.