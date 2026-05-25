Pordenone entra nella rete dei Comuni fioriti

Il Comune di Pordenone, designato Capitale Italiana della Cultura 2027, entra ufficialmente nella rete dei Comuni Fioriti, Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita, promosso da Asproflor-Associazione per la Promozione del Florovivaismo.

Un’adesione "significativa", che rafforza il percorso di valorizzazione urbana e culturale della città, ponendo il verde pubblico al centro delle politiche di sviluppo, benessere e accoglienza.

Il Marchio Comuni Fioriti rappresenta oggi uno dei principali strumenti di qualificazione del paesaggio urbano in Italia: coinvolge centinaia di amministrazioni e consente ai territori aderenti di migliorare la qualità del verde, partecipare a circuiti internazionali e accrescere la propria visibilità anche in ambito europeo e mondiale, attraverso competizioni come Entente Florale Europe e Communities in Bloom, di cui Asproflor è referente nazionale.

In questo contesto, l’ingresso di Pordenone assume un valore strategico: la città, già protagonista di un importante percorso culturale, integra così il verde come elemento identitario e fattore di attrattività, contribuendo a costruire un modello di sviluppo sostenibile e contemporaneo.

"L’adesione di Pordenone alla rete dei Comuni Fioriti - dichiara Sergio Ferraro, presidente di Asproflor - rappresenta un segnale molto importante. Una città che si prepara a essere Capitale della Cultura sceglie di investire anche nel verde come infrastruttura di qualità della vita, capace di migliorare il benessere dei cittadini e di rendere il territorio ancora più attrattivo per visitatori e turisti. Siamo pronti ad accompagnare Pordenone in un percorso di crescita che potrà portarla anche a confrontarsi nei circuiti europei e internazionali".

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. Alessandro Basso, Sindaco di Pordenone dichiara: "Pordenone ha da sempre una grande attenzione al verde. L’ingresso nella rete dei Comuni Fioriti rappresenta per la nostra città un’opportunità concreta per accrescere ulteriormente la qualità del verde urbano e il benessere dei cittadini. In un percorso che ci vede protagonisti come Capitale Italiana della Cultura 2027, riteniamo fondamentale investire anche nella cura del paesaggio e degli spazi pubblici".

L’ingresso di Pordenone nella rete dei Comuni Fioriti conferma come la cura del verde, intesa nella sua accezione più ampia, paesaggistica, ambientale e sociale, rappresenti oggi un elemento centrale per lo sviluppo delle città, capace di coniugare cultura, sostenibilità e qualità della vita.



