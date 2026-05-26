Ichnusa celebra il valore del tempo e opta per il "metodo lento"

“Ci obbligano ad andare veloci. Ma a noi gli obblighi non piacciono”. È con queste parole che Ichnusa arriva in TV, web e social con una nuova campagna, firmata da LePub, dedicata a Ichnusa Metodo Lento, la nuova referenza dello storico birrificio sardo nata da una scelta precisa: dare più tempo alla fermentazione per esprimere al meglio e con più chiarezza il profilo organolettico e gli ingredienti.

Ancora una volta, al centro della campagna, on air dal 24 maggio, un linguaggio autentico e schietto, che riflette l’anima indomita della Sardegna, da sempre parte integrante del Dna di Ichnusa. In 20 secondi, lo spot costruisce un contrasto netto tra l’urgenza quotidiana e un approccio che sceglie il tempo e la cura, senza forzature. Su uno schermo nero, un’onda di birra riempie lentamente l’inquadratura per poi ritirarsi, lasciando spazio a una spiaggia silenziosa e a un mare calmo. Così, il tempo diventa protagonista accompagnando lo sguardo e svelando la bottiglia della nuova Ichnusa Metodo Lento.Il racconto è scandito da frasi brevi e decise che ribaltano il paradigma della velocità: “Ci obbligano ad andare veloci. Ma a noi gli obblighi non piacciono. Noi scegliamo di rallentare. Nuova Ichnusa Metodo Lento.” Un messaggio che invita a scelte più consapevoli: non la via più veloce, ma quella giusta. Non la fretta, ma il tempo e la cura.

Una campagna che racconta la filosofia che ispira l’ultima nata dello storico birrificio di Assemini: dare il giusto tempo alle cose fatte con cura. Metodo Lento, infatti, nasce da una scelta precisa: lasciare che la fermentazione faccia il suo corso, dedicandole più tempo. Il risultato è una lager chiara con un grado alcolico di 4,3% vol. che grazie al processo a lenta fermentazione e alla sua ricetta offre una birra dal corpo pieno e dal gusto rinfrescante, ma con carattere, in pieno stile Ichnusa, creata per essere valorizzata dalla distintiva bottiglia in versione trasparente. Una bottiglia che amplia la famiglia Ichnusa e si affianca alla ormai iconica Non Filtrata, creando una proposta complementare così da coprire nuove occasioni di consumo ed offrire un gusto più accessibile.

In un quotidiano che ci spinge ad andare sempre più veloci, gli italiani stanno riscoprendo il valore di un tempo ritrovato, sinonimo di una migliore qualità di vivere. Secondo un’indagine commissionata da Ichnusa ad AstraRicerche , il 46% dichiara di aver già ritrovato il proprio ritmo e il 45% si dichiara (molto o abbastanza) soddisfatto del proprio rapporto con il ritmo della vita. Resta, tuttavia, una forte pressione sociale. Il 67% degli italiani sente che la propria vita segua una “tabella di marcia decisa dagli altri”, scandita da tappe implicite imposte dalla società: studiare, lavorare, sposarsi, fare carriera. Una pressione che coinvolge soprattutto la Gen Z, dove questa percezione raggiunge l’81%.

È in questo contesto che si inserisce la nuova campagna di Metodo Lento, che racconta un modo diverso e più autentico di vivere il tempo: non come una corsa continua, ma come qualcosa da scegliere, per dare più attenzione a ciò che conta davvero: alle persone, ai momenti e alle cose fatte con cura.

“Questa campagna riporta al centro il ‘tempo giusto’ come risposta a un mondo che spesso impone ritmi che non sempre sentiamo nostri", commenta Cristina Newburgh, Marketing Manager Ichnusa. "Ichnusa Metodo Lento racconta un modo diverso di vedere le cose: non significa rallentare per forza, ma prendersi il tempo necessario per fare le cose con cura. Proprio con questa convinzione ad Assemini facciamo birra da più di cento anni”.

Guarda il video della nuova campagna di Ichnusa: