Moto ondoso in aumento: Algebris ci crede e investe

Algebris Investments ha annunciato un investimento di circa 3 milioni di euro (tramite Algebris Climatech) in CorPower Ocean AB, società pioniera nello sviluppo di tecnologie ad alta efficienza per l’energia dal moto ondoso.

L’investimento rientra in un round di Serie B, con la partecipazione dell’European Innovation Council Fund (EIC Fund), ed è finalizzato a supportare lo sviluppo delle soluzioni chiavi in mano di CorPower Ocean, con l’obiettivo di affermare l’energia dal moto ondoso come fonte energetica consolidata. Fondata a Stoccolma nel 2012, CorPower Ocean è impegnata a trasformare le onde in una fonte stabile, sostenibile e scalabile di elettricità pulita, rendendo possibile una produzione a zero emissioni disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I suoi convertitori di energia sono progettati per resistere alle condizioni marine più estreme, garantendo al contempo una produzione energetica costante e affidabile. L’energia dal moto ondoso genera elettricità, infatti, proprio quando altre fonti rinnovabili come solare ed eolico sono meno disponibili: di notte, in inverno e durante i periodi prolungati di calma meteorologica.

La tecnologia di CorPower Ocean si basa su parchi distribuiti e modulari: cluster di unità indipendenti progettate per garantire ridondanza e semplicità di installazione. Questa architettura rafforza la resilienza della rete grazie alla ridondanza integrata, alla scalabilità e alla capacità di ripristino rapido in caso di interruzioni. Il risultato è un sistema energetico più robusto e affidabile, capace di garantire la continuità della fornitura nei momenti più critici.

Mentre la comunità internazionale intensifica gli sforzi per contrastare il cambiamento climatico, l’energia dal moto ondoso rappresenta una risorsa enorme e ancora largamente inesplorata. CorPower Ocean è in prima linea in questo settore emergente, con soluzioni che rafforzano la sicurezza energetica e sostengono la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

Il convertitore sviluppato ha già dimostrato in Portogallo la capacità di resistere alle tempeste e di produrre energia, e CorPower Ocean sta ora portando avanti un percorso di sviluppo del prodotto e certificazione verso parchi per l’energia dal moto ondoso pre-commerciali e bancabili.

La sua architettura compatta e modulare, insieme alla naturale complementarità della generazione da moto ondoso con eolico e solare, può contribuire a ridurre il sovradimensionamento del sistema e il fabbisogno di accumulo, favorendo una fornitura di elettricità rinnovabile a costi più contenuti e disponibile in ogni momento.

“L’energia dal moto ondoso - dichiara Stefano Ferrari, partner di Algebris Climatech - è stata a lungo una componente poco valorizzata nel panorama dell’energia pulita, e CorPower Ocean combina una tecnologia differenziata, un percorso di certificazione rigoroso e una chiara ambizione industriale. Questo investimento riflette la nostra convinzione che il potenziale energetico degli oceani possa diventare una componente fondamentale di un sistema energetico globale sostenibile”.

A seguito dell’investimento in CorPower Ocean, Algebris Climatech ha investito circa un terzo del capitale raccolto, pari a circa 70 milioni di euro.

Algebris Climatech e Algebris Green Transition Fund, fondo di private equity di Algebris Investments, rientrano nella strategia di fondi alternativi di Algebris Investments dedicata alla transizione climatica e ambientale.

Algebris Investments è una società di gestione del risparmio globale indipendente, fondata da Davide Serra nel 2006. Al 31 dicembre 2025, Algebris gestisce circa 34 miliardi di euro di asset, con un team globale di oltre 175 professionisti negli uffici di Londra, Milano, Roma, Zurigo, Dublino, Boston, Singapore e Tokyo.