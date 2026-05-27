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Promos: nuovi cantieri e nuovi asset per 80 mln euro
Continua il focus strategico del gruppo sul food & beverage come driver di sviluppo
In occasione di Mapic Italy 2026, Promos - azienda di riferimento in Italia nel Retail & Commercial Real Estate - presenta i nuovi progetti di sviluppo, ampliamento e valorizzazione che accompagneranno il percorso di crescita del Gruppo nei prossimi anni. Con investimenti previsti per quasi 80 milioni di euro nel prossimo triennio, un portfolio che oggi conta 16 asset in gestione e una quota pari...
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EFA News - European Food Agency
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