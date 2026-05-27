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CLARA MOSCHINI

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Promos: nuovi cantieri e nuovi asset per 80 mln euro

Continua il focus strategico del gruppo sul food & beverage come driver di sviluppo

In occasione di Mapic Italy 2026, Promos - azienda di riferimento in Italia nel Retail & Commercial Real Estate - presenta i nuovi progetti di sviluppo, ampliamento e valorizzazione che accompagneranno il percorso di crescita del Gruppo nei prossimi anni.  Con investimenti previsti per quasi 80 milioni di euro nel prossimo triennio, un portfolio che oggi conta 16 asset in gestione e una quota pari...

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