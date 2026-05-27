Ue, gli agricoltori lavorano più di tutti

Nel 2025, l'orario di lavoro settimanale effettivo dei lavoratori a tempo pieno e parziale dell'UE di età compresa tra 20 e 64 anni, impiegati nella loro attività principale, è stato in media di 35,9 ore, in calo rispetto alle 36,9 ore del 2015. Lo ha stabilito Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Ue.

Considerando i paesi dell'UE, le settimane lavorative più lunghe sono state registrate in Grecia (39,6 ore), Bulgaria e Polonia (entrambe 38,7) e Lituania (38,4).

Al contrario, i Paesi Bassi hanno registrato la settimana lavorativa più breve (31,9 ore), seguiti da Danimarca e Germania (entrambe 33,9) e Austria (34).

L'Italia si colloca a metà di questa "classifica" con 36,1 ore lavorate in media a settimana.

Le professioni con la settimana lavorativa più lunga nell'UE sono state i lavoratori qualificati dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca (42,0 ore di lavoro effettivo), i dirigenti (40,6) e il personale delle forze armate (39,4).

Al contrario, le settimane lavorative più brevi sono state registrate nelle professioni elementari (31,8), negli impiegati amministrativi (34,0) e nei lavoratori del settore servizi e vendite (34,5).

Le ore settimanali effettive di lavoro si riferiscono al numero totale di ore che una persona ha dedicato ad attività lavorative, durante la settimana di riferimento, nell'occupazione principale. Ciò include tutte le ore lavorate, comprese le ore straordinarie legate all'occupazione principale, indipendentemente dalla retribuzione. Sono esclusi da questa misura i periodi di assenza dal lavoro come malattia, ferie e tempo di pendolarismo.

Le ore di lavoro medie presentate nell'articolo includono sia i lavoratori a tempo pieno che quelli a tempo parziale.