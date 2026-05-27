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Indicoo, Legacoop rilancia la promozione cooperativa 4.0
Primo incubatore diffuso di cooperazione in Italia tra intelligenza artificiale, competenza umana e presidi territoriali
Legacoop, Coopfond e Fondazione Pico lanciano Indicoo, Incubatore Diffuso di Cooperazione, una nuova infrastruttura nazionale gratuita che integra intelligenza artificiale e accompagnamento umano per favorire la nascita di nuove cooperative e la trasformazione di quelle esistenti. Al centro del progetto c’è Indicoo AI, un agente di intelligenza artificiale pensato e costruito su contenuti selezionati e v...
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EFA News - European Food Agency
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