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CLARA MOSCHINI

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Indicoo, Legacoop rilancia la promozione cooperativa 4.0

Primo incubatore diffuso di cooperazione in Italia tra intelligenza artificiale, competenza umana e presidi territoriali

Legacoop, Coopfond e Fondazione Pico lanciano Indicoo, Incubatore Diffuso di Cooperazione, una nuova infrastruttura nazionale gratuita che integra intelligenza artificiale e accompagnamento umano per favorire la nascita di nuove cooperative e la trasformazione di quelle esistenti.  Al centro del progetto c’è Indicoo AI, un agente di intelligenza artificiale pensato e costruito su contenuti selezionati e v...

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