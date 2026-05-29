Riminiwellness: è il momento delle birre artigianali senza glutine

Sono 101 le birre artigianali senza glutine che si contenderanno domenica 31 maggio a RiminiWellness i riconoscimenti del World Gluten Free Beer Awards 2026, il concorso internazionale dedicato esclusivamente alle produzioni brassicole gluten free. La cerimonia di premiazione è in programma dalle 14.30 alle 16.00 alla Body&Mind Arena del Padiglione B5 e sarà aperta al pubblico della manifestazione.

La tredicesima edizione del concorso, rientrante nella galassia “Birra dell’Anno” di Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti, arriva alla giornata conclusiva dopo le sessioni di degustazione alla cieca condotte dagli Unionbirrai Beer Tasters. Le birre in gara, suddivise nelle otto categorie ufficiali previste dal regolamento, sono state valutate senza conoscere il produttore, secondo un sistema tecnico pensato per garantire imparzialità, rigore e qualità del giudizio.

Fondato nel 2013 dal giornalista enogastronomico e Unionbirrai Beer Taster Alfonso Del Forno, il World Gluten Free Beer Awards è stato il primo concorso internazionale dedicato esclusivamente alle birre artigianali gluten free. In tredici edizioni è diventato un riferimento per un settore che ha saputo evolversi rapidamente, intercettando sia le esigenze dei consumatori celiaci sia quelle di un pubblico più ampio, sempre più attento alla qualità e alla diversificazione dell’offerta.

Accanto al concorso principale, l’edizione 2026 ha previsto anche due premi speciali. Il Premio “Birra in Tavola”, realizzato in collaborazione con le pizzerie 10 Diego Vitagliano, ha individuato le migliori birre artigianali senza glutine da abbinare alla pizza margherita, mettendo in relazione la competenza tecnica birraria con uno dei simboli più riconoscibili della tradizione gastronomica italiana.

Debutta inoltre il Premio speciale “Social Awards”, realizzato in collaborazione con Amonoglu e Sacar Forni, con la partecipazione di content creator del mondo senza glutine. Le giurate hanno assaggiato le birre in lattina valutandole sia per il gusto sia per l’estetica della grafica con cui vengono presentate al pubblico, introducendo nel concorso una prospettiva più vicina al linguaggio dei consumatori e alla comunicazione contemporanea del prodotto.

Il World Gluten Free Beer Awards si inserisce nel percorso di valorizzazione della birra artigianale promosso da Unionbirrai, impegnata dal 1999 nella tutela, nella promozione e nella rappresentanza del comparto brassicolo artigianale italiano. Un impegno che nel 2026 assume un valore ancora più significativo, nell’anno in cui il movimento della birra artigianale italiana celebra i suoi 30 anni, confermando la maturità raggiunta da un settore capace di innovare, diversificare l’offerta e parlare a pubblici sempre più ampi.