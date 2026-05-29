Accordo Crea e Accademia Georgofili

“Con questo Memorandum di Intesa rafforziamo una collaborazione di grande valore scientifico e istituzionale con l’Accademia dei Georgofili, storica realtà di riferimento per il mondo agricolo e agroalimentare con oltre 200 anni di storia. Il Crea conferma così il proprio impegno nel promuovere ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico a supporto delle imprese, dei territori e delle nuove professionalità, affinché la conoscenza prodotta possa tradursi sempre più efficacemente in sviluppo sostenibile e competitività lungo tutta la filiera produttiva”, lo ha dichiarato il presidente del Crea Andrea Rocchi.

“L’accordo siglato con il Crea consolida una sinergia naturale e strategica per il futuro del comparto. Da oltre 270 anni i Georgofili operano per la ‘pubblica utilità’, e oggi questo mandato si traduce nella necessità di governare le transizioni ecologica e digitale attraverso la solidità delle evidenze scientifiche. Lavoreremo insieme per far sì che il patrimonio di conoscenze e le innovazioni tecnologiche non restino confinati nei laboratori, ma vengano trasferiti capillarmente sul territorio, valorizzando le imprese e formando le nuove figure professionali che guideranno un’agricoltura sempre più resiliente, sostenibile e competitiva”, ha evidenziato il presidente dell’Accademia dei Georgofili Massimo Vincenzini.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea) è l’Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare e delle foreste, vigilato dal Masaf. Valorizza e promuove la ricerca scientifica, di base e applicata, e l’innovazione, con particolare attenzione al trasferimento tecnologico, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile.

L’Accademia dei Georgofili, fondata il 4 giugno 1753, svolge da oltre 270 anni un’attività di rilevante interesse pubblico (il motto storico è Prosperitati Publicae Augendae) nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente rurale, della sicurezza alimentare, dell’identità delle produzioni agricole e agroalimentari tipiche, nonché della comunicazione e dell’informazione tecnico-scientifica nei settori agricolo, forestale e agroalimentare.

L’accordo di collaborazione ha l’obiettivo di promuovere iniziative comuni per la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale e di favorire ogni sinergia volta al trasferimento delle conoscenze e delle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche alle nuove figure professionali chiamate a svolgere un ruolo attivo e operativo nel sistema produttivo del settore primario.

I programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e supporto tecnico saranno ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica lungo tutta la filiera produttiva e saranno incentrati su sviluppo e innovazione, con il diretto coinvolgimento delle imprese agricole e delle loro rappresentanze nella realizzazione dei progetti previsti.



