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Ocado vola in borsa dopo l'accordo con Asda
Il titolo sale del 7,7% sull'onda della partnership con Asda in UK
Ocado group, la catena di supermercati online partecipata dalla holding Lingotto della famiglia Agnelli-Elkann, vola in Borsa a Londra svettando su tutti con un rialzo del 7,7%. A dare la spinta al titolo è la notizia diffusa oggi secondo cui la società e Asda hanno stretto una "partnership per sviluppare l'attività online di Asda in tutto il Regno Unito tranite la piattaforma Ocado Smart Platform". Asda, spi...
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EFA News - European Food Agency
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