Genova mette in circolo l'economia circolare

Viene dai giovani una proposta concreta per diffondere la cultura del riuso, ridurre la produzione di rifiuti, promuovere modelli di consumo sostenibili e rafforzare l’economia circolare. Gli studenti delle classi seconde e terze dell’indirizzo economico-sociale del Liceo Statale Sandro Pertini di Genova hanno elaborato una proposta di legge di iniziativa popolare composta da 13 articoli, presentata ufficialmente nel corso di un incontro ospitato presso il Centro del Riuso e del Riparo. L’iniziativa nasce al termine di un percorso formativo sviluppato insieme all’Università degli Studi di Genova e alla Città Metropolitana di Genova, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai meccanismi della partecipazione democratica e della costruzione delle politiche pubbliche.

Tra le misure proposte dai ragazzi figura l’istituzione di una “Zero Waste Card”, collegata al codice fiscale del cittadino, che consentirebbe di ottenere agevolazioni sulla Tari attraverso il conferimento di beni e oggetti ancora riutilizzabili presso i centri del riuso.

"Il nostro obiettivo era ridurre al massimo la produzione di rifiuti - hanno spiegato gli studenti - Ci siamo concentrati in particolare sul sistema degli incentivi, immaginando strumenti capaci di premiare concretamente i comportamenti virtuosi dei cittadini". Per i giovani protagonisti del progetto si è trattato anche di una significativa esperienza civica. "È stato un percorso molto formativo - hanno raccontato - perché ci ha permesso, pur essendo minorenni, di confrontarci con dinamiche e responsabilità tipiche di chi è chiamato a prendere decisioni che incidono sulla vita della collettività".

Il comitato promotore della proposta si è costituito simbolicamente nel luogo più rappresentativo della cultura del riuso a Genova, il Centro del Riuso e del Riparo di via Bologna, durante un evento organizzato da Assoutenti Liguria nell’ambito delle iniziative per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e della Costituzione italiana. "Abbiamo scelto di celebrare questo importante anniversario dando voce ai giovani e alla loro capacità di immaginare il futuro - ha dichiarato Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria - Questa proposta dimostra come i temi della sostenibilità, dell’economia circolare e della riduzione degli sprechi siano oggi patrimonio delle nuove generazioni, che chiedono strumenti concreti per costruire un modello di sviluppo più responsabile».

Alla presentazione hanno partecipato anche i deputati genovesi Ilaria Cavo e Alberto Pandolfo, componenti della X Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, che hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti e garantito il proprio sostegno istituzionale affinché la proposta possa proseguire il suo percorso e contribuire al dibattito nazionale sui temi del riuso e dell’economia circolare.