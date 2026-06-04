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Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

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Igd, nuova fase per il Porta a mare Waterfront

Savills selezionerà partner alberghieri di "primario standing" per l'area livornese

Dopo il completamento dei comparti Mazzini e Officine Storiche, IGD, tramite la controllata Porta Medicea, avvia le attività relative al sub-ambito Lips di Porta a Mare Waterfront a Livorno, e conferisce a Savills l’incarico di advisor in esclusiva per la ricerca e la selezione di uno o più operatori per la gestione del complesso turistico-ricettivo previsto nell’area e per l’assistenza relativa alla co...

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