Dea Capital vende immobile a Roma

Fondo Alpha, Fondo di Investimento Alternativo (Fia) immobiliare di tipo chiuso, gestito da DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A. e quotato sul segmento Miv di Borsa Italiana, ha sottoscritto oggi il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Roma, via Emilio Longoni nn. 93/125, composto da tre piani fuori terra ed un piano interrato, a prevalente destinazione d’uso ufficio e commerciale.

L’immobile è stato venduto al prezzo di 2 milioni di euro, oltre imposte di legge. Il prezzo della compravendita è stato valutato congruo dall’esperto indipendente del Fondo. L’acquirente è una società privata che non ha alcun rapporto di correlazione con DeA Capital Real Estate Sgr S.p.A.. Le precedenti comunicazioni sulla compravendita sono state diffuse al mercato in data 22 dicembre 2025.



