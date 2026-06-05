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Il ruolo dell'agritech per un'agricoltura sostenibile
Giornata dell'Ambiente: Diagram traccia la rotta per il futuro
Ottimizzare l'uso dell'acqua, ridurre l'impronta di carbonio e proteggere la biodiversità del suolo senza compromettere la produttività. In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra oggi 5 giugno, Diagram Group, polo di riferimento nel settore dell'agritech detenuto per il 41,6% da CDP Equity, per il 41,6% da Trilantic Europe e per il 15% da BF Agricola., traccia la rotta per il...
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EFA News - European Food Agency
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