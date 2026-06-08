L'agricoltura di precisione dalla parte dei consumatori

In occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare che si è celebrara il 7 giugno, Diagram, azienda detenuta per il 41,6% da CDP Equity, per il 41,6% da Trilantic Europe e per il 15% da BF Agricola, sottolinea il ruolo dei modelli previsionali e dell’agricoltura di precisione nella tutela dei consumatori: ridurre i residui chimici, rafforzare i controlli e certificare la filiera sono og...