Carne e uova. Fao: produzione quadruplicata negli ultimi 60 anni

L'offerta globale di alimenti di origine animale terrestre (Tasf), trainata principalmente da uova, pollame e carne suina, ha registrato un aumento significativo negli ultimi sessant'anni. Questa espansione ha reso l'allevamento uno dei settori a più rapida crescita dell'agricoltura, secondo un nuovo studio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao).

Il rapporto, "Fattori trainanti dell'offerta e della domanda di alimenti di origine animale terrestre. Una panoramica empirica e politica sullo stato delle conoscenze e le lacune", fornisce una valutazione globale completa e basata su dati scientifici del contributo del settore zootecnico alla sicurezza alimentare, ai sistemi agroalimentari sostenibili, alla nutrizione e alle diete sane, e individua le principali lacune conoscitive. Il rapporto copre i sistemi di produzione di tutte le dimensioni, dai sistemi integrati di coltivazione e allevamento agli allevamenti specializzati, ai sistemi di pascolo e pastorali, nonché all'allevamento e alla caccia di animali selvatici.

Lo studio esamina l'offerta e la domanda globale di Tasf, che comprende prodotti derivati da mammiferi, uccelli e insetti. Lo studio rileva che l'offerta globale di alimenti di origine animale terrestre (Tasf) è aumentata rapidamente tra il 1961 e il 2022. La carne di pollame ha mostrato la crescita più marcata, circa cinque volte superiore, seguita da uova e carne di maiale, entrambe quasi raddoppiate, mentre la carne bovina è rimasta stabile o è diminuita in molte regioni.

Nel 2022, la produzione globale di Tasf ha raggiunto: 361 milioni di tonnellate di carne, rispetto ai circa 71 milioni di tonnellate del 1961; 930 milioni di tonnellate di latte, rispetto ai circa 342 milioni di tonnellate; 94 milioni di tonnellate di uova, rispetto ai circa 15 milioni di tonnellate.

I dati sul consumo di insetti rimangono limitati, con la maggior parte delle evidenze provenienti da Africa, Asia e America Latina. Le stime disponibili suggeriscono che circa 1.900 specie vengano consumate come cibo.

L'Asia è attualmente il maggiore produttore di alimenti di origine animale terrestre, seguita dall'Europa. Tuttavia, le tendenze produttive non si traducono sempre in disponibilità.

L'offerta pro capite rimane più elevata in Nord America, mentre l'Asia, pur essendo il principale produttore, presenta una disponibilità pro capite relativamente bassa. Nell'Africa subsahariana, l'offerta pro capite è rimasta sostanzialmente stagnante, con incrementi limitati solo in alcuni paesi, come il latte in Kenya e il pollame in Sudafrica.

Le perdite e gli sprechi alimentari aggravano ulteriormente queste disparità e rappresentano una sfida crescente per la sostenibilità. Si stima che un terzo di tutto il cibo prodotto a livello globale venga perso o sprecato, compreso circa il 14% degli alimenti di origine animale. Le perdite sono spesso legate alla deperibilità di questi prodotti, a infrastrutture della catena del freddo inadeguate e a un controllo della temperatura insufficiente. Queste problematiche sono particolarmente acute nei Paesi a basso e medio reddito, dove il consumo di alimenti di origine animale rimane relativamente basso.

Il commercio internazionale continua a svolgere un ruolo relativamente limitato nell'offerta globale di alimenti di origine animale, soprattutto per le economie in via di sviluppo. Sebbene i volumi commerciali siano aumentati, rappresentano ancora solo circa il 10% del consumo globale.