Accademia di Agricoltura: quando la sostenibilità diventa opportunità
Convegno il 16 giugno: “Crediti di carbonio e di natura. Costruire valore dai suoli agricoli”
Martedì 16 giugno, dalle ore 15:30 alle 17:30, si terrà l’evento organizzato dall’Accademia Nazionale di Agricoltura “Crediti di carbonio e di natura. Costruire valore dai suoli agricoli” presso la sala del Cubiculum Artistarum di Palazzo dell’Archiginnasio a Bologna.
Federico Magnani, Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, accoglierà i partecipanti con i saluti, per poi lasciare lo spazio al relatore Dott. Gian Luca Bagnara, economista specializzato in agribusiness del territorio, il quale affronterà diversi temi: l’agricoltura sostenibile, l’economia nature-positive, gli investimenti privati in soluzioni basate sulla natura e il contributo alla strategia Ue per il clima, l’uso sostenibile del suolo e la biodiversità.
EFA News - European Food Agency