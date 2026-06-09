Mare group, decollano i droni in agricoltura

Mare Group S.p.A. azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso tecnologie abilitanti, ha sottoscritto un accordo per l’ingresso nel capitale di NIDO S.r.l., startup focalizzata sulla progettazione e produzione di sistemi unmanned a guida autonoma e relative tecnologie di intelligenza artificiale. Come sottolinea il comunicato uffic...