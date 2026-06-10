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Hospitality. Generali Re debutta in Gran Bretagna
Acquisito Novotel Tower Bridge nel cuore della City londinese
Generali Real Estate, parte di Generali Investments, ha completato l'acquisizione del Novotel Tower Bridge di Londra. In seguito a questa operazione, il portafoglio alberghiero paneuropeo di Generali Real Estate raggiunge ora un valore di circa 1 miliardo di euro: soprattutto il deal segna il debutto ufficiale della società nel comparto hospitality del Regno Unito. L'operazione è stata conclusa tr...
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EFA News - European Food Agency
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