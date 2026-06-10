L'Ai nei supermercati, il futuro nel carrello





In questo periodo storico in cui stanno cambiando le normative sull’iperammortamento e il ruolo dell’AI è sempre più fondamentale, a Padova i vertici nazionali del settore GDO si incontreranno per ragionare sul futuro del settore. Il prossimo 16 giugno a Padova nella sede de Le Village si terrà, infatti, l’evento “Retail Tech”. Organizzato dalle tech company Aton, con headquarter a Villorba, nel Trevigiano, e GTN, azienda con sede a Tavagnacco, in provincia di Udine. Specializzate nelle soluzioni digitali per l’industria e la distribuzione, le due aziende operano entrambe nella digitalizzazione delle attività commerciali e della tracciabilità: la loro sinergia ha creato un distretto tecnologico da 385 collaboratori diretti e 33 milioni di fatturato.

I partner dell'evento sono autorevoli: E.N.I.A., Fòrema (che ha collaborato alla stesura della survey), Largo Consumo (media partner), Zebra Technologies, Datalogic, Soti (tech partner). In occasione dell'evento sarà presentata un'indagine sull’uso dell’AI nel settore della GDO.

Il primo focus tematico è affidato a Valeria Lazzaroli (presidente della Fondazione E.N.I.A.), la quale traccia una panoramica sull'uso dell'Ai nel retail: l'intervento offre definizioni chiave e analizza gli ambiti applicativi di successo, senza trascurare i futuri scenari regolamentari europei imposti dall'imminente AI Act. Dopo, Matteo Sinigaglia (Fòrema) e Giulia Stefano (Aton SpA) presentano un quadro empirico attraverso la presentazione di un'indagine dedicata allo stato di adozione dell’AI nella GDO.

La transizione dall'impianto teorico all'efficacia operativa richiede basi solide. Di questo parla Piero Pescangegno (Aton SpA), evidenziando la necessità di superare l'hype mediatico grazie a un approccio API-first. Il cambiamento dei modelli decisionali e organizzativi viene analizzato da Andrea Benedetti (Microsoft Italia), che illustra come governare l'impatto travolgente dell'AI ridefinendo i processi interni con opportune strategie di execution.

La discussione si sposta poi sulla prima linea del punto vendita con Enzo Tumminaro (Zebra Technologies). Infine, Rosario Casillo (Datalogic) introduce le nuove frontiere della Loss Prevention, dimostrando come l'intelligenza artificiale e i sistemi avanzati di data capture stanno ridisegnando la sicurezza e l'efficienza degli ambienti di vendita.

Sotto il profilo economico e del finanziamento dell'innovazione, Francesca Rossetto (Smart Factory Manager) illustra le leve fiscali a disposizione delle imprese, analizzando nel dettaglio i requisiti d'accesso all'iperammortamento nel settore retail attraverso il racconto di tre casi di successo.

"Questo evento - spiega Giorgio De Nardi, CEO Aton GTN - nasce per condividere con la community dei grandi retailer le strategie, lo stato dell’arte e le best practice dell’Intelligenza Artificiale, favorendone uno sviluppo concreto. Consideriamo l’AI uno strumento straordinario che sta già rivoluzionando l’incontro tra domanda e offerta, rendendo il conseguimento degli obiettivi di business più veloce, sicuro ed economico. I prossimi passi ci vedranno insistere con forza su iniziative di comunicazione e relazione: il nostro traguardo è consolidare una vera e propria community basata sulla condivisione di competenze ed esperienze, l'unico percorso in grado di facilitare lo sviluppo competitivo del settore attraverso l’adozione delle migliori tecnologie sul mercato".

Aggiunge Valeria Lazzaroli, presidente Fondazione E.N.I.A.: "l'ingresso dell'intelligenza artificiale nei processi operativi della grande distribuzione non rappresenta soltanto una rivoluzione tecnologica, ma una profonda trasformazione antropologica e di business. L’adozione di sistemi predittivi e generativi nel retail deve mirare a un duplice obiettivo: ottimizzare l’efficienza delle filiere fisiche e digitali e, al contempo, tutelare la centralità dell'individuo, garantendo che i dati e gli algoritmi rimangano sempre strumenti al servizio della comunità".



Fondato da Giorgio De Nardi nel 1988, il Gruppo Aton, composto anche dalle aziende “Blue Mobility” (soluzioni IT per la logistica e la rete vendita delle pmi) e “Aton AllSpark Ibérica” (joint venture spagnola di Aton e Allspark, azienda IT specializzata nel mercato fashion retail), nel 2024 ha chiuso il fatturato in crescita a 25,4 milioni di euro; nel 2025 a 26,7 milioni di euro (Ebitda 3,2 milioni). Oggi il Gruppo occupa 284 persone che lavorano per 750 clienti in tutto il mondo che operano principalmente in questi settori: 39% nell’industria dei beni di largo consumo (tra i clienti citiamo Granarolo, Segafredo, GranTerre); 42% nella grande distribuzione organizzata e nel fashion (Aspiag, Unicomm, Bata, Salewa, Gant); 19% nel mondo dell’energia (SHV, Liquigas).



