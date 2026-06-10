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Commissione Ue accelera sulla bioeconomia
Lanciate tre iniziative strategiche per finanziare il mercato
La Commissione europea sta intensificando l’attuazione della strategia dell’UE per la bioeconomia lanciando tre iniziative complementari. Queste includono la Bio-based Europe Alliance (BEA) per sostenere l'espansione del mercato, il Bioeconomy Investment Deployment Group (BIDG) per migliorare l'accesso ai finanziamenti e il gruppo di esperti sulla bioeconomia per sostenere l'attuazione da parte deg...
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EFA News - European Food Agency
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