Riciclo. Assorimap: fatturato giù per il terzo anno consecutivo

Il fatturato delle imprese del riciclo meccanico delle plastiche cala per il terzo anno consecutivo, attestandosi a 685 milioni di euro (-1,1%, rispetto al 2024), mentre i volumi mantengono un leggero incremento (850mila tonnellate, +2%).A pesare è il secondo semestre 2025, con le quotazioni dei riciclati scese ai minimi del decennio e costi operativi ai massimi. Una combinazione che ha compresso i margini economici fino quasi ad azzerarli per gran parte dei polimeri.

È questo il quadro di un settore in crisi strutturale tracciato dal report 2025 sul riciclo meccanico delle materie plastiche, elaborato da Plastic Consult per Assorimap - Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche – e presentato oggi a Milano alla fiera Plast. Ad aprire l’appuntamento un videomessaggio del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

L’andamento dei volumi, in controtendenza rispetto al fatturato, da solo non basta a tenere in salute un comparto sotto pressione da più fronti, aggravato da costi energetici esplosi al 135 euro/MWh a dicembre - oltre il 40% in più rispetto al 2021. Come sottolinea Walter Regis, presidente di Assorimap-Confimi, “gli utili sono azzerati per tutte le imprese, resistono quelle che affiancano al riciclo altre attività - raccolta, selezione, segmenti diversificati".

Unica eccezione in un settore dove il valore continua a scendere è l’R-Pet che supera le 228mila tonnellate e diventa per la prima volta il segmento con il fatturato più alto del settore (272 milioni, +8,8%), davanti al polietilene.

I problemi strutturali restano irrisolti in un settore composto da 350 imprese attive - inclusi raccoglitori e selezionatori di rifiuti e scarti industriali - oltre 240 produttori di materie prime seconde e 88 impianti specializzati in plastica post-consumo. Oltre alla mancanza di codici doganali specifici, per bloccare l’ingresso di materiali presentati come riciclati ma offerti a prezzi da plastica vergine, mancano misure concrete che il tavolo sulla crisi del riciclo del ministero dell'Ambiente non ha ancora prodotto.

L’associazione ne chiede il rilancio: “Con un mandato preciso e tempi certi, e accordi di filiera vincolanti in cui chi finanzia il sistema attraverso i contributi ambientali si impegni concretamente ad acquistare riciclato”, spiega Regis. E mentre la Francia e altri paesi europei hanno già varato interventi dedicati, l’Italia non ha ancora politiche utili per il comparto: “Per rilanciare la competitività servono due misure concrete: riconoscere il valore ambientale del riciclato attraverso meccanismi come i crediti di carbonio, e introdurre obblighi di utilizzo delle plastiche riciclate nei beni e negli imballaggi”, conclude il presidente di Assorimap-Confimi.