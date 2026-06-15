Commercio abusivo: 6000 articoli intercettati tra Roma e Ostia

Alimenti ma non solo tra i 6000 articoli sequestrati nel weekend tra Ostia e il centro storico di Roma. Il blitz è stato coordinato dal Comando Generale di Roma Capitale, attraverso le unità della Sicurezza urbana, sociale ed emergenziale (Spe), insieme ai gruppi X Mare e I Centro storico. I controlli si sono svolti in particolare sulle spiagge del litorale romano e nei luoghi più frequentati del centro storico.

Nell'ambito di una nuova operazione repressiva nei confronti del commercio abusivo, gli agenti hanno sequestrato alimenti e bevande destinati alla vendita illecita, tra cui pannocchie, panini, lattine di bibite e birre. Confiscati anche giocattoli, articoli di bigiotteria e abbigliamento da mare. A ciò, si aggiungono sequestri penali di prodotti contraffatti, aventi ad oggetto capi di abbigliamento e accessori. Le verifiche sono state effettuate su ambulanti abusivi e punti vendita improvvisati.