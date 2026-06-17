L'agritech contro desertificazione e siccità

La desertificazione e la siccità sono diventate una delle principali minacce per l'agricoltura europea e italiana. In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità che si celebra oggi 17 giugno, Diagram Group, la società hi-tech detenuta per il 41,6% da CDP Equity, per il 41,6% da Trilantic Europe e per il 15% da BF Agricola, richiama l'attenzione sulla necessità di...