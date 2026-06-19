Fasano: maxi-evasione fiscale, Fiamme Gialle smascherano ristoratore

I suoi tavoli erano sempre affollatissimi eppure, ogni anno, all'atto della dichiarazione dei redditi, l'attività risultava in perdita. Stiamo parlando di un ristorante a Torre Canne, nei pressi di Fasano, caratterizzato da buona fama e da una posizione strategica a due passi dal litorale. Poi è arrivato il controllo della Guardia di Finanza. Negli ultimi cinque anni, è risultato oltre un milione di euro di incassi non dichiarati su cui il titolare non ha mai emesso alcuno scontrino.

Il blitz delle Fiamme Gialle è scaturito molto semplicemente dal contrasto stridente tra i numeri eccezionali che emergevano dalle prenotazioni sempre sold-out e i riscontri sempre in perdita, che arrivavano dall'Agenzia delle Entrate. "Un dato palesemente incoerente se rapportato alle dimensioni e alla posizione della struttura, a pochi passi dal litorale, e ai flussi turistici in costante crescita", confermano le dichiarazioni che arrivano dalla Finanza.

L'evasione fiscale avveniva con la seguente modalità: seppure molti clienti pagavano con bancomat o carta di credito, il titolare ometteva regolarmente lo scontrino fiscale corrispondente, che risultava tracciato per le banche ma non per il fisco. Prassi fraudolenta che, tuttavia, oggi, viene facilmente smascherata dall'obbligo di collegamento telematico tra Pos e registratori di cassa. Il ristoratore di Torre Canne dovrà quindi versare al fisco quasi un milione di euro complessivi.