L&B Capital, chiusa operazione in Puglia

L&B Capital SGR S.p.A., società del Gruppo Bancario Ifigest specializzata nella gestione di investimenti alternativi, annuncia l’acquisizione, per il tramite del fondo Italian Renewable Resources (IRR) da TEP Renewables PV S.p.A. (facente parte del gruppo TEP Renewables, fondato e guidato da Leonardo Montesi), dell’intero capitale sociale di Società Agricola TEP Foggia 4 - S.r.l.. La società è titolare dei diritti relativi ad un progetto autorizzato per la realizzazione di un impianto agrivoltaico situato nel Comune di Foggia (Puglia), avente una potenza nominale pari a 90 MWp.

L'operazione si inserisce nel contesto di una più ampia intesa strategica raggiunta tra L&B Capital SGR e TEP Renewables PV, finalizzata a valutare ulteriori opportunità di collaborazione e investimento nell'ambito della pipeline di progetti agrivoltaici attualmente sviluppati e promossi dal gruppo TEP Renewables.

Con questo investimento, L&B Capital SGR prosegue il proprio percorso di crescita nel settore delle energie rinnovabili, ampliando il portafoglio del fondo e rafforzando il proprio impegno nella transizione energetica.

Attraverso il fondo IRR, L&B Capital SGR promuove investimenti in società italiane attive in segmenti chiave delle infrastrutture energetiche sostenibili, con l’obiettivo di supportarne lo sviluppo industriale e la creazione di valore nel medio-lungo periodo.

In questo contesto, il Progetto Foggia 4 rappresenta un asset di particolare rilevanza in quanto combina una significativa dimensione industriale con un avanzato livello di maturità autorizzativa, consentendo di accelerare il percorso di sviluppo e contribuire concretamente all'incremento della capacità di generazione da fonti rinnovabili sul territorio nazionale.

L’investimento in Società Agricola TEP Foggia 4 - S.r.l. si inserisce, infatti, in una delle direttrici strategiche centrali del programma di investimento del fondo IRR, focalizzata sullo sviluppo e sulla gestione di asset per la produzione di energia da fonti rinnovabili, settore ritenuto essenziale per il processo di decarbonizzazione dell'economia e per il raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici definiti a livello europeo.

“L'acquisizione del progetto Foggia 4 - spiega Riccardo Ciurlanti, partner di L&B Capital SGR S.p.A. - rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del fondo IRR. L’operazione, unitamente all’intesa raggiunta con TEP Renewables PV per la valutazione di ulteriori opportunità di collaborazione e di investimento, conferma la nostra convinzione circa il ruolo centrale che le infrastrutture energetiche sostenibili avranno nei prossimi anni".

"Si tratta - prosegue Ciurlanti - di un progetto di qualità, caratterizzato da una rilevante dimensione industriale e da un avanzato stato di sviluppo, che si inserisce perfettamente nella strategia del fondo volta a sostenere la transizione energetica attraverso investimenti in asset reali con solide prospettive di creazione di valore nel lungo periodo”.