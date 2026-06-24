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Cbre acquista un portafoglio asset in Italia
Tramite Dils rileva otto poli strategicamente situati nei cinque maggiori corridoi
CBRE Investment Management, per conto di un fondo gestito dalla società, ha acquisito un portafoglio di otto asset logistici strategicamente situati nei cinque maggiori corridoi logistici d'Italia, segnando un passaggio rilevante nell'espansione della piattaforma logistica europea di CBRE IM. Dils ha agito come broker per conto di CBRE IM. Il portafoglio comprende circa 327.000 mq di superficie lorda...
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EFA News - European Food Agency
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