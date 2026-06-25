Italia Agrifood Innovation Hub ai nastri di partenza

Con un bilancio di oltre 450 sinergie attivate tra startup, industria e investitori e una community che ha riunito più di 1900 partecipanti a eventi e workshop, il progetto per l’innovazione agroalimentare nato in territorio veronese celebra oggi il suo terzo anniversario annunciando il passaggio da Verona Agrifood Innovation Hub a Italia Agrifood Innovation Hub (Itaih). In un momento in cui l'Agrifoodtech nazionale è cresciuto del 18% (121,6 milioni di euro), in netta controtendenza rispetto al rallentamento europeo, Itaih compie un salto di scala strategico: da ecosistema territoriale d’eccellenza nel Triveneto evolve in un sistema nazionale di innovazione capace di unire FoodTech e AgriTech in un unico framework strategico per presidiare l’intera catena del valore in Italia, “from farm to fork”.

L'Italia vanta un patrimonio straordinario di ricerca, talenti, startup e industria agroalimentare. La sfida è quella di connettere questi attori in modo sistematico, per tradurre l'eccellenza scientifica e produttiva in impatto di mercato concreto e scalabile. Itaih nasce per rispondere a questa opportunità, ponendosi come il sistema di riferimento per l'innovazione agroalimentare: un'architettura strategica e dinamica pensata per accelerare il trasferimento tecnologico e convertire il potenziale del Paese in asset industriali competitivi su scala globale.

L’evoluzione del progetto nasce dalla volontà di Fondazione Cariverona ed Eatable Adventures, tra i principali acceleratori foodtech a livello globale, di portare su scala nazionale il percorso avviato insieme, ampliandone l’impatto e costruendo una rete strategica di partner su tutto il territorio, a partire dal Nord-Est. Università degli Studi di Verona, Università di Padova, Verona Fiere, Mulino Padano, Zeep! Agency, Its Academy Agroalimentare Veneto, Confagricoltura Verona, Confindustria Verona sono alcune delle realtà già confermate che accompagneranno l’avvio di questa fase di espansione.

Dopo aver consolidato il proprio ruolo nel Veneto e Nord Est, l’Hub guarda ora oltre i confini regionali avviando una nuova fase: l’espansione su scala nazionale, con l'intento di replicare il modello veronese in nuovi poli strategici per valorizzare il potenziale agricolo di Mezzogiorno e Sud Italia e bilanciare le disparità regionali. Con Verona nel ruolo di coordinamento dello spoke Nord Est, il progetto mira a diventare un punto di riferimento nazionale per l’agrifoodtech.

Grazie al network internazionale sviluppato da Eatable Adventures, l'Hub favorirà inoltre la connessione tra l'ecosistema italiano dell'innovazione agroalimentare e i principali mercati globali di Europa, America Latina e Medio Oriente, facilitando lo scambio di tecnologie, competenze e opportunità di sviluppo.

In tre anni di attività, l’Hub ha generato un impatto tangibile sulla formazione, sull’imprenditorialità e sul trasferimento tecnologico del Paese (tech transfer), ovvero il passaggio delle innovazioni embrionali dal laboratorio al mercato. Ad oggi, l’hub ha erogato corsi verticali su trend quali nutrizione, economia circolare e imprenditoria Made in Italy, workshop ed eventi di networking tutti gratuiti, consolidando una rete che ha visto la partecipazione di più di 1900 persone. La potenzialità del progetto è confermata anche dal lancio del Foodtech Incubator, il programma dedicato a trasformare le migliori ricerche universitarie, spin-off e idee early-stage in imprese del futuro che ha raccolto 78 candidature e selezionato 10 progetti ad alto contenuto tecnico-scientifico (leggi notizia EFA News).