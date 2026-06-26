Numia più forte nell'horeca con Qromo

Numia, uno degli operatori leader della monetica in Italia con circa 8 milioni di carte e 380 mila pos (utilizzato da banche come BPM e il circuito BCC Iccrea) ha annunciato l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Qromo, software house fintech specializzata in soluzioni cloud per la gestione dei pagamenti e dell'operatività commerciale nel segmento Horeca. Il deal, soprattutto, rappresenta...