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Igd, al Porta a Mare Waterfront tocca all'hospitality
A Livorno, dopo residenziale e retail, il progetto di rigenerazione si amplia
IGD SIIQ S.p.A. comunica di aver completato la vendita di tutte le 115 unità abitative di pregio realizzate nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana Porta a Mare Waterfront di Livorno. Con il rogito sottoscritto il 25 giugno 2026 per l’ultimo attico disponibile, si conclude quindi la vendita dell’intero comparto residenziale, composto da 73 appartamenti nel sub-ambito Piazza Mazzini e da 42...
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EFA News - European Food Agency
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