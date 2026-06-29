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Imballaggi in vetro: CoReVe riconosce 12,3 mln euro a Comuni Emilia-R.
Con 48 kg raccolti per abitante, la regione si colloca al quarto posto della classifica nazionale 2025
Nel 2025 la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro in Emilia-Romagna ha raggiunto i 48 chilogrammi per abitante, un risultato superiore alla media nazionale di 40,6 kg/ab. Una performance che conferma il contributo della regione al sistema nazionale del riciclo del vetro e che produce effetti concreti non soltanto sul piano ambientale, ma anche su quello economico.Grazie ai quantitativi raccolti...
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EFA News - European Food Agency
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