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Anima compra tutta Castello sgr
La holding si accaparra il leader immobiliare dell'hotellerie di lusso in Italia
Anima Holding S.p.A. rende noto che oggi ha acquisito da fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P. la quota residuale del 20% della controllata Castello SGR S.p.a, attiva nella gestione degli alternative investments e in particolare nel real estate. Castello sgr è, tra l’altro, leader in Italia nel settore dell’hotellerie di lusso. Castello SGR, una delle prime 10 SGR immobiliari italiane, gesti...
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EFA News - European Food Agency
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