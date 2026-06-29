Anima compra tutta Castello sgr

Anima Holding S.p.A. rende noto che oggi ha acquisito da fondi gestiti da Oaktree Capital Management L.P. la quota residuale del 20% della controllata Castello SGR S.p.a, attiva nella gestione degli alternative investments e in particolare nel real estate. Castello sgr è, tra l’altro, leader in Italia nel settore dell’hotellerie di lusso. Castello SGR, una delle prime 10 SGR immobiliari italiane, gesti...