Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Borgosesia, 2025 in leggero calo
L'immobiliare impegnata nel settore hospitality archivia un utile netto a 3,2 milioni
L’assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p..a, immobiliare impegnata anche nel settore hospitality, ha approvato a maggioranza il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, esaminando al contempo quello di Gruppo. I principali risultati economici per l’esercizio 2025 riportano utile netto consolidato pari a Euro 3,23 milioni (Euro 4,04 milioni nel 2024), volume della produzione (ricavi e proventi relat...
Fc - 61343
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency