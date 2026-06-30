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Wiit, accordo da 2,2 milioni nel travel retail
Intesa triennale con un "cliente segreto" di caratura internazionale
WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull’erogazione di servizi di private e hybrid cloud per le applicazioni critiche, annuncia il rinnovo di un contratto della durata di tre anni, per un valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, con un importante cliente internazionale attivo nel settore travel retail (di cui non viene r...
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EFA News - European Food Agency
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