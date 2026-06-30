Prato: sequestrati 14,5 ettari di orti insalubri

Nei pressi di Prato, sono stati sequestrati tre grandi orti coltivati da cinesi per una superficie di 14,5 ettari. I terreni, equivalenti a quasi 30 campi di calcio, sorgevano su un'ex discarica, stimolando le forze dell'ordine ad avviare un blitz a tutela della salute pubblica e contro lo sfruttamento della manodopera. Verdure e ortaggi coltivati in tali terreni insalubri venivano così venduti ai mercati rionali e alla ristorazione "con gravi rischi per il consumatore finale", sia per la tipologia di sementi, sia per i fitosanitari impiegati.

Nei pressi dell'ex discarica è stato anche rinvenuto e perquisito un casolare, riadattato a dormitorio aziendale, impianto elettrico precario, privo di riscaldamento e aria condizionata, spazi senza barriere e letti sul calcestruzzo. La procura ha aperto un fascicolo per per intermediazione illecita (caporalato) e sfruttamento lavorativo a causa dell'assunzione di immigrati clandestini, frode in commercio e abbandono di rifiuti. Per uno dei terreni era stata già disposta la sospensione dell'attività lavorativa nel 2023.

L'indagine ha portato al sequestro di 2400 buste prive di requisiti di biodegradabilità ed è stata condotta da carabinieri forestali del Nipaf pratese, Nas dell'Arma, Ispettorato del lavoro, nucleo dei carabinieri all'Ispettorato del Lavoro, Inps, Genio civile, compagnia dei carabinieri di Prato, Asl e polizia municipale.