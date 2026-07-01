Pesce scaduto o non tracciato: sequestrate 2 ton nel Nord Est

Circa 2 tonnellate di prodotti ittici scaduti o non tracciati, per il valore complessivo di circa 25mila euro. E' il risultato dell'operazione "Naxos", coordinata dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia, che ha dato luogo a 32 ispezioni e a 9 sanzioni contestate.

I controlli a terra hanno coinvolto l'intero territorio di competenza della Direzione Marittima di Venezia, ovvero la Lombardia orientale, il Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano e la provincia di Pordenone. Le ispezioni si sono svolte nei ristoranti di alcune importanti località turistiche del litorale veneto e del Lago di Garda.

Le violazioni si sono tradotte in sanzioni amministrative per un totale di 8000 euro. Una successiva ispezione in provincia di Mantova, in collaborazione con i veterinari dell'Ats Valpadana presso le celle frigorifere di un'azienda all'ingrosso, sono stati rinvenuti circa 100 kg di ombrine, astici e branzini scaduti, avviati allo smaltimento, con relativa sanzione di 2000 euro.

Un ulteriore sequestro ha avuto ad oggetto un lotto di Molva e uno di Brosme, provenienti dalle Isole Faroe, in sostituzione del più pregiato merluzzo nordico, ovviamente senza l'indicazione in etichetta dell'operatore responsabile dell'immissione sul mercato dell'Unione europea: la scoperta ha generato un sequestro di 1900 kg e la contestazione di multe per 7000 euro. Nella stessa azienda, sono state riscontrate irregolarità nello smaltimento degli oli esausti con una multa di 8000 euro.





