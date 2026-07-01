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Arcus RE apre le candidature per Roma outlet village
Il nuovo progetto retail a Nord di Roma curato da Percassi ospiterà 150 negozi
Arcus Real Estate, società di Stilo Immobiliare Finanziaria, holding di investimenti immobiliari che fa capo al gruppo Percassi, specializzata nella commercializzazione e gestione di progetti immobiliari per il retail premium e outlet, ha avviato l’apertura delle candidature per Roma Outlet Village, il nuovo progetto retail a Nord di Roma che nasce dalla riqualificazione dell’ex Soratte Outlet. In c...
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EFA News - European Food Agency
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