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Cbre si rafforza nell'agribusiness in Sud Europa
Nuova piattaforma progettata per servizio coordinato in Spagna, Portogallo e Italia
Cbre, leader globale nei servizi e nella consulenza nel commercial real estate, ha avviato una piattaforma integrata di valutazioni per l'agribusiness nel Sud Europa, progettata per offrire un servizio coordinato in Spagna, Portogallo e Italia. L’iniziativa nasce per rispondere a un contesto di crescente specializzazione del settore agroalimentare, guidata dall'afflusso di capitale istituzionale, d...
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EFA News - European Food Agency
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