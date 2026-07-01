Cbre si rafforza nell'agribusiness in Sud Europa

Cbre, leader globale nei servizi e nella consulenza nel commercial real estate, ha avviato una piattaforma integrata di valutazioni per l'agribusiness nel Sud Europa, progettata per offrire un servizio coordinato in Spagna, Portogallo e Italia. L’iniziativa nasce per rispondere a un contesto di crescente specializzazione del settore agroalimentare, guidata dall'afflusso di capitale istituzionale, d...