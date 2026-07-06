Alcol a minori: blitz in due locali a Treviglio (BG)

Bevande alcoliche vendute a minori sottobanco. E' avvenuto in ben due locali nella bergamasca durante la scorsa settimana. Entrambi i controlli sono stati effettuati a Treviglio (BG) nella serata di venerdì 3 luglio da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza della cittadina, con il supporto della Polizia locale.

Il primo blitz ha riguardato un ristorante e si è risolto con l'identificazione di 19 avventori: tra di essi sono stati individuati una persona con precedenti per reati contro il patrimonio e tre stranieri, risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale. Le indagini hanno accertato la mancata esposizione del listino prezzi e dei prezzi di alimenti e bevande destinati all'asporto. Ognuna delle infrazioni è stata oggetto di una sanzione amministrativa di 308 euro.

Il secondo controllo è stato effettuato in un bar collocato in un immobile di proprietà del Comune di Treviglio. Il locale era già stato segnalato per somministrazione di alcolici a minorenni. Le identificazioni hanno riguardato 27 persone, di cui 12 minorenni, 15 stranieri con regolare permesso di soggiorno e 3 soggetti con precedenti di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio e contro l’incolumità e l’ordine pubblico. In questo frangente è stata contestata la somministrazione di alcolici a un minore sotto i 16 anni: il titolare dell'esercizio è stato quindi deferito all'autorità giudiziaria per violazione del Codice Penale all'art. 689.

Sono state poi accertate quattro somministrazioni di bevande alcoliche a minori tra i 16 e i 18 anni, con sanzioni fino a 1.000 euro per ogni trasgressione, ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 125/2001. Le irregolarità complessive riscontrate hanno determinato la proposta di sospensione delle attività indirizzata al Questore di Bergamo, in ottemperanza al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 100).



