Fitosanitari illeciti: maxisequestro in tre regioni del Nord-Est

I militari del Reparto Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Parma, nell'ambito di un'articolata attività di controllo svoltosi nell'ultimo semestre finalizzata alla verifica della corretta gestione dei prodotti fitosanitari, anche in relazione alla tutela della salute del consumatore, hanno portato a termine un'importante operazione ispettiva su scala interregionale.

L’attività si inserisce nell’ambito di specifici e mirati controlli svolti in ossequio alle linee di d’azione operative concordate in seno alla Cabina di Regia per i controlli amministrativi (organo di coordinamento operativo costituito in seno al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste).

L'intervento, volto a contrastare l'uso di sostanze revocate o prive di autorizzazione in agricoltura biologica e convenzionale, ha interessato le regioni Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. L'attività complessiva ha visto l'esecuzione di 97 controlli sul territorio e ha portato alla luce condotte illecite potenzialmente pericolose per la salute umana, l'ambiente e la biodiversità.

A conclusione dell'attività, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un'attività economica per gestione illecita di rifiuti pericolosi, avendo rinvenuto 35 diverse tipologie di fitofarmaci revocati e stoccati in modo non conforme.

Il bilancio dell'operazione conta il sequestro di oltre 9,2 tonnellate di prodotti illegali per un valore di circa 372.000 euro, oltre alla contestazione di 40 violazioni amministrative per un importo sanzionatorio di oltre 263.000 euro.

Il risultato operativo conferma l’impegno costante dei Carabinieri per la tutela Agroalimentare (costola del Cufaa - Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri), in particolare nella tutela del consumatore, del Made in Italy e nella prevenzione delle frodi alimentari.