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Il mercato immobiliare italiano fa record in sei mesi
Dils, 1° semestre a 7 miliardi di euro, +28%: retail il settore più dinamico con 2,3 mld
Il mercato immobiliare italiano ha raggiunto nel primo semestre del 2026 un volume di investimenti pari a 7 miliardi di euro, segnando il miglior risultato dall’inizio delle rilevazioni. Lo rende noto l’analisi del Team Research di Dils, gruppo internazionale leader nel real estate presente in Italia, Olanda, Portogallo, Spagna e Francia, protagonista del processo di trasformazione dell’intero setto...
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EFA News - European Food Agency
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