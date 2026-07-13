Lago di Garda: maxisequestro di cibo avariato

130 kg di alimenti giudicati non idonei al consumo umano, sono stati sequestrati e distrutti ad opera della Polizia Stradale di Brescia e personale Ats. Il blitz ha avuto luogo lungo le strade che portano al Lago di Garda. Destinate pressoché tutte ai ristoranti della riviera lacustre, le merci erano a bordo di svariati camion e furgoni.

Il materiale sequestrato include per lo più carne e pesce, con un notevole quantitativo di verdure, pane, tortellini e creme alimentari. All'interno dei mezzi di trasporto, gli agenti hanno riscontrato numerose carenze igieniche, oltre a manutenzione non adeguata dei veicoli e il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo. Inoltre, non erano state rispettate le corrette temperature di conservazione degli alimenti al momento del trasporto. Contestualmente alla distruzione degli alimenti sequestrati, gli agenti hanno comminato le sanzioni nei confronti dei responsabili delle irregolarità.

“Questa attività", riferiscono le forze dell'ordine, "rappresenta un presidio fondamentale non solo a tutela della salute pubblica, ma anche a sostegno di tutte le realtà imprenditoriali del settore che, con impegno quotidiano, garantiscono standard di igiene e qualità elevati, operando nel pieno rispetto delle regole a tutela del mercato e della sicurezza alimentare”.