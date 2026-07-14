Inalca si affida all'intelligenza (artificiale) di Sys-Dat

Sys-Dat, società quotata su Euronext Milan, segmento Star, ha siglato un "importante contratto" con Inalca, leader europeo nel settore delle carni bovine e parte del gruppo Cremonini.

La società collabora da tempo con Inalca e con la firma di questo accordo punta a sostenere l’evoluzione dell’infrastruttura del gruppo, prevenendo le criticità della filiera e incrementandone la resilienza. L'intesa vede SYS-DAT Group realizzare per Inalca una sofisticata soluzione per mitigare i rischi operativi e assicurare la piena continuità produttiva, 24 ore al giorno sette giorni su sette.

La "significativa" dimensione di Inalca e relativa organizzazione articolata hanno richiesto l’implementazione di soluzioni innovative con utilizzo dell’IA. Al fine di prevenire l’interruzione di servizi critici è stato progettato e realizzato, ad hoc per Inalca, un sistema ridondante con ‘failover’ automatico che in caso di disservizio rende disponibile immediatamente un’infrastruttura speculare senza alcuna interruzione.

Sfruttando le tecnologie integrate nelle proprie innovative suite basate sull’Intelligenza Artificiale, SYS-DAT ha implementato un sistema di ‘mirroring’ sincrono, che garantisce la replica costante e la sicurezza totale dei dati. Contestualmente ha stato implementato un sistema di Disaster Recovery dei sistemi aziendali critici e con il proprio Servizio Gestito H24 garantisce il presidio costante delle infrastrutture.

“Siamo felici della continua fiducia che un leader europeo come Inalca ha riposto in noi - spiega Matteo Neuroni, ceo di SYS-DAT - Questo accordo è una prova tangibile della capacità del nostro gruppo di trasformare sfide complesse in vantaggi competitivi, grazie a soluzioni innovative e sistemi facilmente fruibili e altamente specializzati. Attraverso l’implementazione di architetture resilienti e ridondate, il nostro obiettivo è assicurare a Inalca l’eliminazione delle criticità dovute a collegamenti oggi obsoleti e una continuità operativa sostenibile. Questa partnership conferma la nostra leadership nel supportare la digitalizzazione e la protezione del business delle aziende, assicurando standard di alto livello, ma soprattutto soluzioni avanzate”.